Ils ont fait le week-end dans le Sud

LE CHIFFRE 36

Festival de buts dans le groupe 1 de 4e ligue (36 goals en six rencontres). Le carton du weekend est à mettre au crédit du FC Broc, sans pitié (8-1) pour le FC Bossonnens, lanterne rouge et plus mauvaise défense de 4e ligue.

LA BONNE OPÉRATION

En 2e ligue, le FC La Tour/Le Pâquier s’est imposé samedi sur le terrain de Schoenberg (3-4). Cette victoire est importante pour les Gruériens, car elle leur permet de se détacher définitivement du bas du classement et de pointer à trois points de Domdidier, actuel 4e. «Nous avons eu du mal à entrer dans le match en encaissant un but après six minutes, mais nous avons bien réagi ensuite», explique l’entraîneur Daniel Piller. Les Gruériens ont mené 1-4 avant de se relâcher: «Nous avons commis des erreurs et Schoenberg a pu revenir à 3-4…