L’élimination des cendres interpelle

Alors que les chauffages à distance au bois se multiplient, la question de l’élimination des cendres devient pressante. Le Conseil d’Etat reconnaît le problème, mais n’apporte pour l’heure que des pistes incertaines.

ÉNERGIE. Le bois-énergie a le vent en poupe, et le canton en a fait l’un des piliers de sa stratégie climatique. Ce qui induit une interrogation: que faire des cendres produites par les chauffages à distance (CAD)? Tel est le thème de la question parlementaire déposée à l’automne 2024 par les députés Bruno Clément (les verts, La Tour-de-Trême) et Lucas Dupré (udc, Villargiroud). Elle traite notamment de la fermeture de la décharge bioactive de Saint-Triphon (VD) fin 2023, les incertitudes sur les sites disponibles en Suisse alémanique et l’étroitesse des capacités…