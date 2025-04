A l’affiche en 2e ligue interrégionale

Stade municipal, Bernex, samedi à 17 h:

Signal FC Bernex-Confignon vs FC Châtel-Saint-Denis

Un match et un joueur à suivre

Pierre Demaurex

24 ans, milieu de Châtel-Saint-Denis

«Notre deuxième succès décroché samedi passé contre Stade-Lausanne-Ouchy (2-1) est un énorme soulagement (n.d.l.r.: il est l’un des trois seuls joueurs ayant participé à la première victoire de Châtel mi-septembre). Le plus marrant: techniquement, ce n’était pas notre meilleure prestation. Et on a été menés après une bourde. Malgré tout, on est restés positifs et on a cru en notre football. Physiquement on a tenu et les remplaçants ont fait du bien. Cette cohésion d’équipe – meilleure qu’au premier tour - est à réafficher samedi à Bernex. Si on gagne, on pourrait revenir à dix points de la barre. On sait la…