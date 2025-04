A l’affiche en 2e ligue interrégionale

Stade du Glaney à Romont, samedi à 17 h 30

CS Romontois vs US Terre-Sainte

Un match et un joueur à suivre

Chris Fornerod

28 ans, défenseur du CS Romontois «Nous nous sommes vus un peu trop beaux après avoir gagné nos deux premiers matches du second tour. Nous sommes passés complètement à côté des deux rencontres suivantes et nous voulons prouver quelque chose ce samedi (17 h 30) en recevant le leader Terre-Sainte. La pression sera sur leurs épaules et il faudra jouer comme on sait le faire au Glaney. A Romont, j’ai retrouvé le même noyau de joueurs de la région et cette ambiance familiale que j’apprécie. Si je suis revenu, c’est d’abord pour enchaîner les matches, ce qui n’aurait pas été le cas à Portalban/Gletterens (1re ligue). J’ai toujours cette envie de jouer le maximum de minutes…