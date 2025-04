A l’affiche en 2e ligue interrégionale

Stade du Lussy à Châtel-Saint-Denis, samedi à 17 h:

FC Châtel-Saint-Denis vs US Terre Sainte

Un match et un joueur à suivre

Alexandre Savary

26 ans, milieu du FC Châtel-Saint-Denis

«Notre dernière défaite (n.d.l.r.: 3-1 contre Concordia Lausanne, malgré un but de Savary) a été très frustrante. On a un souci de concrétisation, remontant à l’année passée déjà, qui nous empêche de gagner deux fois de suite cette saison. On a retourné le problème dans tous les sens sans trouver de solution. Pour ma part, je me sens bien à Châtel et je ne pense aujourd’hui qu’au maintien – possible, mais extrêmement difficile – à aller chercher. On a besoin de sept victoires sur les neuf dernières journées, soit un rythme de champion. Commençons par ce samedi contre Terre Sainte, un leader qui joue bien au…