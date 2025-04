A l’agenda

BROC

Electrobroc: visite guidée en individuel. Réservation obligatoire sur www.electrobroc.ch. Lu-ve 14 h, sa 10 h et 14 h.

BULLE

Place du Marché: marché. Je 8-13 h.

Devant l’entrée du Musée gruérien: visite guidée «Bulle, 1000 ans d’histoire(s)». Inscription sur www.la-gruyere.ch ou 026 919 85 00. Je 18-19 h 30.

Bibliothèque: Histoires du mercredi, La valise magique contée en français et en langue des signes et suivie d’un petit goûter. Dès 4 ans. Renseignement sur www.musee-gruerien.ch. Me 14 h 30-15 h 15.

Temple: concert-spectacle Les Murmures de la kora, par Jean-Baptiste Robert. Embarquez pour un voyage musical en terre africaine. Lu 18 h.

CHARMEY

Départ des remontées mécaniques: L’énigme du lapin, balade familiale de 3 km à travers le village, ponctuée de dix postes d’énigmes,…