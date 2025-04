FUTNET. L’équipe de Glâne Union Sud (GUS) s’est adjugé la Coupe de la ligue féminine, samedi à Belfaux. Lucie Guillet, Sabrina Roch, Maëlle Sutter, Emma Conus et Dorly Monney ont battu Crazy Turtle 5-0 et bouclent ainsi la saison 2024-2025 de la plus belle des manières. En Coupe de la ligue nationale, GUS, emmené par Aurélien Kolly, Alexandre Tavares et Cyril Gobet, s’est incliné 5-2 en finale contre FTC Villars-sur-Glâne. VT