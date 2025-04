La revue sportive de...

Pierre-Alain Tercier

Le Bry, 51 ans, curleur en fauteuil roulant

● L’ÉVÉNEMENT DU WEEK-END: LA PHASE FINALE DES MONDIAUX DE CURLING

«Le Canada est le grand favori pour le titre mondial. Au niveau des statistiques, de l’expérience et de la tactique, les Canadiens me semblent au-dessus. Ils sont actuellement à plus de 91% de pierres réussies et ils jouent à domicile. Après deux défaites de suite en finale, c’est peut-être leur année. Tenante du titre, la Suède fait également partie des nations pouvant être sacrée. La Suisse? Elle a du potentiel, mais elle manque encore de régularité.»

Le pronostic de Pierre-Alain Tercier: champion du monde 2025: Le Canada.

Le pronostic de La Gruyère: champion du monde 2025: La Suède.

● SON ACTUALITÉ DE LA QUINZAINE: LA FIN DE SAISON

«J’ai bouclé ma saison la…