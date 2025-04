La revue sportive de...

Julien Bossens

Enney, 30 ans, entraîneur national à Swiss Cycling

● L’ÉVÉNEMENT DU WEEK-END: LA COURSE CYCLISTE PARIS-ROUBAIX

«C’est la reine des classiques, que je suivais déjà à la télé étant cadet. Pour son histoire autant que pour la densité de ses pavés, plus espacés, poussiéreux ou glissants selon la météo. De la pluie est annoncée pour ce dimanche. Cela va ajouter de la difficulté et de la nervosité pour se placer à l’avant. Il y aura donc plus de crevaisons, de chutes, de cassures et donc de différences à l’arrivée après 259 kilomètres. Pour cette 122e édition (départ à 11 h 25, arrivée vers 17 h 15), la course des favoris risque de partir tôt. Je vois bien (l’Italien) Ganna ou (le Suisse) Küng anticiper dès la trouée d’Arenberg. Pogacar? Il sera dans le top 5, c’est sûr, mais je…