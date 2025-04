La revue sportive de...

Kilian Jordan

Broc, 28 ans, joueur de padel

● L’ÉVÉNEMENT DU WEEK-END: LE QATAR MAJOR DE PADEL

«Tous les meilleurs joueurs sont présents au Qatar pour plusieurs raisons: il s’agit du premier des quatre tournois majeurs de la saison (avant Rome, Paris et Acapulco), il y a beaucoup d’argent (environ 500 000 francs de prize money au total), de points et de confiance à prendre. On y découvre aussi les nouvelles équipes sur cette magnifique piste centrale de Doha. Pour y avoir été deux fois, j’ai pu voir que le padel est un sport phare au Qatar. Tout le monde y joue et suit le major. Pour cette édition 2025, je mise sur la paire hispano-argentine Coello/Tapia. Ce duo offre une composante magique grâce à son talent fou et sa capacité à réaliser absolument n’importe quel coup.»

Le pronostic de…