La revue sportive de...

Dylan Willemin

La Tour-de-Trême, 17 ans, footballeur

● L’ÉVÉNEMENT DU WEEK-END: LA FINALE DE LA COUPE DU ROI

«Comme la majorité des gens ici à Manrèse (province de Barcelone), je suis un grand fan du Barça. Qui battra le Real Madrid en finale de la Coupe du Roi ce samedi (à Séville, coup d’envoi à 22 h) grâce à son jeu collectif et sa mentalité. J’y vois une famille unie d’un côté et une autre embrouillée en face. Le duel au milieu du terrain sera intéressant à suivre, avec un Pedri impressionnant par sa qualité de passe et ses prises de décision. Sans parler de la pépite Yamal, qui trouve des ouvertures là où il n’y en a pas. Avec Raphinha et Lewandowski, l’attaque est monstrueuse. C’est le meilleur Barça de ces dernières années, clairement au-dessus du Real cette saison selon moi.»

Le…