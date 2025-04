La société Frimouv veut se faire une place entre Passe-Partout et les ambulances

Créée il y a une année, l’entreprise Frimouv a pour objectif d’apporter un complément à l’offre de transport des patients. Officiant dans la santé, Marie-Hélène Jorand et Frédéric Pilet ont décelé une faille dans le canton, qu’ils comptent bien pallier.

VALENTIN CASTELLA

SORENS. Marie-Hélène Jorand et Frédéric Pilet travaillent ensemble depuis quinze ans au service de l’ASR ambulances Riviera. Au fil des courses qu’ils ont effectuées aux abords du lac Léman, ils ont constaté une chose: parfois, souvent même, les transports effectués par des ambulances peuvent être effectués avec d’autres moyens, plus modestes et surtout moins coûteux.

Ce constat, d’autres l’ont établi en Suisse. Notamment depuis la crise sanitaire, durant laquelle les services hospitaliers ont été débordés. Ils ont ainsi…