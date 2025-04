La Superfinale du championnat de Suisse de unihockey prolonge le plaisir à la BCF Arena

UNIHOCKEY. Pour la deuxième année consécutive, la Superfinale du championnat de Suisse aura lieu à la BCF Arena. Ce dimanche, la finale féminine (12 h) mettra aux prises les tenantes du titre de Kloten-Dietlikon Jets et Zug United, pour une revanche de l’affiche de 2024. Côté masculin, cette même formation zougoise défendra son trophée face aux Tigres de Langnau (16 h). Plus de 9000 spectateurs avaient répondu présent au printemps passé, un succès inédit qui a poussé la Fédération suisse d’unihockey et Fribourg-Gottéron à prolonger le plaisir jusqu’en 2027. «Le lieu est idéal pour accueillir le plus important événement national d’unihockey. Nous sommes donc très heureux que la Superfinale de cette année ne soit pas la dernière à Fribourg», a souligné le directeur de Swiss Unihockey dans…