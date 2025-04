Le frelon progresse dans le Sud, Fribourg riposte timidement

Le frelon asiatique gagne du terrain dans le Sud fribourgeois. Tandis que l’Etat maintient une ligne prudente, les apiculteurs redoutent de devoir affronter seuls une pression grandissante.

VINCENT CAILLE

APICULTURE. Les ruches fribourgeoises n’ont jamais vraiment connu de trêve. Entre les attaques du varroa, les printemps capricieux et la raréfaction des floraisons, les apiculteurs jouent déjà serré. Mais depuis peu, un nouvel adversaire vorace s’invite dans le paysage: le frelon asiatique. Aperçu sporadiquement en 2023, il s’est montré plus franchement en 2024. Et tous s’attendent à une montée en puissance en 2025, notamment dans le sud du canton.

Ce prédateur ne se contente pas de croquer quelques butineuses. Il épuise les colonies, freine la pollinisation et met en péril ce lien…