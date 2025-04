Le jardinage, ça ratisse large!

FRANCE5, MARDI, À 21 H 05

Planter, arroser, aménager, voir sortir de terre ses fleurs et ses légumes: le jardinage est aujourd’hui l’un des passetemps favoris des Français. Pour les 70% de chanceux qui disposent d’un jardin ou d’un balcon, cette occupation a intégré le budget des dépenses intérieures. Résultat: un marché qui avoisine les 8 milliards d’euros de chiffre d’affaires. D’où viennent la majorité des plantes vendues en France? Le jardinage est-il vraiment «vert»? Comment rester compétitif alors que les Français font de plus en plus attention à leur porte-monnaie? Et que penser de l’arrivée de nouveaux acteurs qui tentent de rendre le marché plus durable? Quel crédit, enfin, accorder aux nouvelles applications internet et aux influenceurs qui fleurissent sur les réseaux sociaux?■