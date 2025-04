Le traité de paix perpétuelle reconnu par l’UNESCO

FRIBOURG. Le traité de paix perpétuelle signé à Fribourg en 1516 entre la France et les Confédérés suisses rejoint le Registre «Mémoire du Monde» de l’UNESCO. Cette inscription, officialisée le 10 avril 2025, résulte d’une collaboration franco-suisse portée par les Archives nationales de France et celles de l’Etat de Fribourg. Monument historique et symbole de neutralité, le traité marque un tournant diplomatique majeur en Europe. Il sera exposé publiquement aux Archives de l’Etat le 24 mai, lors de la Nuit des musées à Fribourg. Une cérémonie officielle est par ailleurs prévue cet automne à Fribourg. YG