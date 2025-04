Le Veveysan Maurice Ottiger est l'un des rares fabricants de luths en Suisse

Rares sont les métiers dont les gestes ont si peu changé au fil du temps. Maurice Ottiger est luthier et fabrique des instruments pour la musique baroque depuis 1974. Ce week-end, un évènement célébrera son 500e instrument et reviendra sur un demi-siècle de création. Retour sur sa carrière dans son atelier des Paccots.

CHARLOTTE BUSER

A74 ans, Maurice Ottiger travaille toujours à 100%, huit heures par jour. Son atelier est située sous sa maison aux Rosalys. Dans ces deux pièces baignées d’odeur de bois, tout est soigneusement disposé: les planches d’épicéa, d’érable et d’ébène alignées, en hauteur, les ciseaux et canifs classés par taille, les scies, une meule pour affûter. Ici, chaque outil a sa place. «Je fais partie d’une minorité de gens qui fabrique un objet de A à Z, et c’est…