L'entreprise de fabrication de soins pour la peau Cellap Laboratoire SA s'installe à Châtel-Saint-Denis

Le fabricant de cosmétiques Cellap Laboratoire SA s’est établi à Châtel-Saint-Denis avec une centaine de collaborateurs. L’inauguration du site veveysan est prévue le 15 mai.

THOMAS CHRISTEN

CHÂTEL-SAINT-DENIS. Les locaux respirent le renouveau. Inaugurés le 15 mai prochain, ils ont bénéficié d’un important lifting achevé il y a trois mois à peine. Et les travaux d’aménagement se poursuivent encore. Cellap Laboratoire SA, active dans la fabrication de produits de soins haut de gamme pour la peau au Montsur-Lausanne (VD), a décidé de s’installer à Châtel-Saint-Denis dans l’optique de développer ses marques Cellcosmet et Cellmen, lancées en 1987. L’entreprise a posé ses valisés sur le site industriel, érigé en 2013, qui abritait déjà Marvinpac et MS Swiss Cosmetics.

La venue de la société…