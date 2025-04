Mammifères, les champions de la survie

FRANCE 2, MARDI À 21 H 10

Il y a 66 millions d’années, un astéroïde a provoqué une extinction de masse, et les trois quarts des espèces animales ont disparu. Mais grâce à d’extraordinaires stratégies de survie, une nouvelle famille a émergé des ténèbres: les mammifères. Leurs atouts: un esprit d’aventure hors du commun et une volonté farouche de protéger leurs petits. Déterminés, audacieux, ils ne cessent de surprendre. Du lynx roux à l’immense baleine bleue, en passant par le redoutable tigre du Bengale, les mammifères règnent désormais sur tous les continents et tous les océans. Ce sont les champions de la survie! Cependant, beaucoup sont aujourd’hui menacés et seuls 4% d’entre eux vivent à l’état sauvage. ■