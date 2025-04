Née Castella

PRINGY

Olive Schmutz-Castella s’est endormie paisiblement le jeudi 3 avril dans sa 80e année, entourée de l’amour de sa famille.

Olive est née le 21 janvier 1946 à Pringy dans le foyer de Casimir et de Marie Castella, au milieu d’une fratrie de dix enfants. Cet esprit de famille fut le moteur de sa vie. Elle effectua sa scolarité à Gruyères puis accomplit un apprentissage de vendeuse en chaussures.

Olive et Pierre Schmutz allaient célébrer leurs 60 ans de mariage le 19 avril prochain, entourés de leurs trois enfants, leurs sept petits-enfants et leurs trois arrière-petits-enfants. Une famille qui l’a accompagnée avec beaucoup de constance dans les derniers mois de sa vie, impressionnée par son courage, sa ténacité et son abnégation.

Sa vie durant, Olive a voué son énergie au…