Ophélie Clerc et Noélie Haymoz dans les cadres

PATINAGE ARTISTIQUE. Swiss Ice Skating a dévoilé ses cadres nationaux pour la saison 2025-2026. Ophélie Clerc a été récompensée pour sa bonne saison qui l’a vue entre autres prendre la troisième place des championnats de Suisse élite. La Vuadensoise intègre le team senior B grâce à sa 5e position à la compétition internationale ISU de Riga (Lettonie) en mars. «Après un an hors des cadres, ça me remotive pour la suite. Ce retour m’offrira notamment plus de concours internationaux et donc, plus d’objectifs», réagit la Gruérienne de 19 ans. La Riazoise Noélie Haymoz a également été sélectionnée par la fédération et accède au team junior A U17. VT