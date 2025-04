Télévision

Erminea est un centre de soins pour animaux sauvages à Chavornay (VD). Une équipe de soigneuses et vétérinaires qui incarne l’engagement et la passion pour la faune sauvage. C’est le seul endroit (ou presque) qui soigne et offre une chance aux animaux blessés avant de les rendre à la nature.

Vendredi, à 20 h 10, sur RTS1.