Passe-moi les jumelles

RTS1, VENDREDI, À 20 H 10

La maison de papier

Monique Félix illustre des livres pour enfants et depuis plus de 50 ans, ses dessins enchantent des générations de jeunes lecteurs à travers le monde. Une cahute cachée dans un merveilleux jardin lausannois lui sert d’atelier. Ses œuvres sont une porte ouverte vers l’évasion et le rêve.

Au cœur des arbres

Amoureux des arbres et épris de liberté, Julie, Gildas, Fabien et Florian ont choisi le métier d’arboriste-grimpeur. Véritables funambules, ils volent de branche en branche pour tailler et entretenir avec délicatesse ces ilots de biodiversité. ■