C’EST QUOI CE COMMERCE? Avec la crise boursière déclenchée par Trump, Elon Musk perd 57 800 dollars par seconde, soit 1 734 000 dollars pour 30 secondes. Voici un argument qui peut être utile lors d’un entretien avec son conseiller à la Banque cantonale ou chez Raiffeisen: «Je vous assure que j’ai seulement besoin de 30 secondes en crédit hypothécaire.» Quant aux meubles et à la déco de son futur home sweet home, direct from China, sans passer par la case US, comme d’habitude. CLAUDE ZURCHER