Plastiques à usage unique à limiter

POSTULAT. La pollution plastique inquiète les députés Bruno Clément (vert·e·s, La Tour-de-Trême) et Catherine Esseiva (pvl, Ried bei Kerzers). Les deux élus ont déposé un postulat demandant que «le canton de Fribourg étudie les moyens de limiter l’utilisation de plastiques à usage unique».

Dans leur texte, les postulants estiment, chiffres à l’appui, que «la Suisse ne se distingue pas par ses bonnes pratiques en la matière». Ils rappellent qu’il n’existe pas encore de loi fédérale, mais des initiatives cantonales sont en cours (Berne, Genève, Neuchâtel et Vaud), et «les villes de Fribourg et Bulle ont déjà légiféré». «Il semble essentiel que tous les organisateurs d’événements dans le canton soient soumis à une réglementation uniforme», ajoutent-ils.

Pour une loi cantonale

L’étude…