Plus de 450 personnes réunies pour Habibe

FÉMINICIDE. Plusieurs centaines de personnes ont défilé en l’honneur de Habibe, la victime du féminicide d’Epagny, vendredi matin à Bulle. Parties du stade de Bouleyres aux alentours de 10 h, elles étaient plus de 450, selon la police. Elles et ils. Car même si les femmes représentaient la majorité, beaucoup d’hommes étaient présents, ainsi que de nombreux enfants. Ces derniers tenaient dans leurs mains des ballons, orange ou blancs. Des couleurs qui symbolisent respectivement l’engagement contre les violences faites aux femmes et la mort.

Un peu avant 11 h, les premiers participants ont gagné la place du Marché, ouvrant la voie à une grande vague bicolore. Marie-Ange Castella, initiatrice du rassemblement, a pris la parole pour «rendre hommage à Habibe, cette maman qui se battait pour…