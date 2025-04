FUTSAL. La Suisse jouait mardi son dernier match de qualification pour l’Euro 2026 de futsal. Déjà éliminée, elle a fait match nul 4-4 contre l’Angleterre. Ce point est toutefois historique. Il est le premier décroché par l’équipe à si haut niveau. Une équipe représentée par quatre joueurs de Bulle Futsal’s, récemment sacré champion de division 2 helvétique. Agon Xhemajli (un but), Ardit Bytyqi, Ridvan et Sabaudin (un but et deux passes décisives) Ljamalari étaient de la partie à Yverdon. VT