Qui est Mersim Asllani, l'ailier vif espiègle du FC Bulle?

A seulement 25 ans, Mersim Asllani est le joueur le plus «capé» du FC Bulle.

Portrait d’un homme dont la discrétion tranche avec un caractère affirmé.

L’ailier ne ratera pas le duel romand face à Bavois, ce samedi à Bouleyres.

QUENTIN DOUSSE

FOOTBALL. On le dit impulsif, sanguin, mutin, mais aussi introverti et malin. Autant de qualificatifs qui l’amusent, au fond de lui. Qui est véritablement Mersim Asllani? «Sur le terrain, j’aime la gagne par-dessus tout et je suis vraiment un chien (sic). Dans le vestiaire, je suis sérieux quand il le faut et sinon très taquin. Surtout avec Ludo (Delley), ma cible préférée.» Mais encore: «Je ne sais pas faire semblant. S’il se passe des choses injustes, je vais le dire. Que ça plaise ou non. Dans ma carrière, je ne me suis jamais laissé marcher…