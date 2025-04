Romont rattrapé par ses vieux démons

En 2e ligue interrégionale, Romont s’est incliné 1-5 contre Urania Genève, samedi. Après un bon début de second tour, les Glânois sont retombés dans leur travers. Ils redeviennent la pire défense du championnat.

THOMAS RAEMY

FOOTBALL. Septième avant le coup d’envoi, Romont recevait Urania Genève samedi. Après un début de deuxième tour réussi avec six points pris en deux matches, les Glânois se sont montrés bien fébriles. Face au 10e de 2e ligue inter, ils ont perdu 1-5. «Un match complètement raté, ça arrive, réagit Simon Rossier, le milieu du CS Romontois. Nous sortions tout de même de deux rencontres avec un seul but encaissé.» Et l’entraîneur glânois Uides dos Santos d’enchaîner. «Ce match est à oublier. Le résultat est clairement correct par rapport à la prestation effectuée.»

Après…