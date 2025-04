Science grand format

FRANCE 5, JEUDI, À 21 H 07

Sahara vert, l’énigme du paradis perdu

Longtemps, le Sahara a été considéré comme une étendue immuable de sable et de roche mais dans les années 1950, un chercheur met au jour des centaines de milliers de peintures rupestres dans le sud de l’Algérie. Ces chefs-d’œuvre, datant de la Préhistoire, révèlent au monde occidental un passé insoup- çonné. Avant d’être un désert, le Sahara était un eldorado verdoyant où l’on chassait le lion et l’autruche, où des sociétés culturelles complexes se sont développées. Une vaste enquête archéologique met en lumière un chapitre méconnu de l’histoire de l’humanité: la métamorphose du Sahara. Grâce aux technologies d’investigation les plus récentes, les scientifiques découvrent de nouvelles preuves ensevelies sous le sable,…