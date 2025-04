Seuls au monde

BANDE DESSINÉE

Antoine de Caunes et Xavier Coste

IL DÉSERTE

Dargaud

En 1962, Georges de Caunes, célèbre animateur à la radio et à la télévision françaises, tente une expérience extrême: passer une année sur une île déserte de l’archipel des Marquises. Robinson moderne dont les seuls contacts seront deux techniciens, il s’installe avec son chien, qui tient lieu de Vendredi. Il s’est donné pour objectif de tout faire par lui-même, de son habitation à sa nourriture. L’enthousiasme et la volonté du début vont peu à peu décliner devant l’aridité de la situation, les moustiques et les fantômes locaux… Ancien bagne, l’île se transforme en une prison pour le corps et l’esprit. Cette expédition – dans l’air du temps et qui rappelle celle, dix ans plus tôt, d’Alain Bombard sur son canot pneumatique…