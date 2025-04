SKI-ALPINISME

Thomas Bussard et Marianne Fatton sur le podium

La dernière Coupe du monde de relais mixte s’est déroulée samedi à Villars-sur-Ollon (VD). Le skieur-alpiniste d’Albeuve Thomas Bussard et la Charmeysanne d’adoption Marianne Fatton ont terminé 2es d’une course remportée par les Espagnols Oriol Cardona Coll et Ana Alonso Rodriguez. Le duo participera aux finales de la Coupe du monde ce week-end, à Tromso (Norvège), comme les Gruériens Robin Bussard et Rémi Bonnet. GR

Régionaux au sommet au Muveran

Malik Uldry (Châtel-Saint-Denis) et Arno Mooser (Pringy) ont remporté samedi le Super Trophée du Muveran, aux côtés du Valaisan Théo Voutaz. Le trio a bouclé les 33 km – et 3100 m de dénivelé positif – en 3 h 46. Les Charmeysannes Jeanne Décrind et Séverine Remy, ainsi que la Stabadine Séverine…