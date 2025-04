RTS1, JEUDI, À 20 H 10

Mes enfants, ma bataille contre les réseaux sociaux

En Europe et aux États-Unis, des mères de famille accusent les patrons des réseaux sociaux comme Facebook, Instagram et Tik Tok de ne pas protéger les enfants en ligne. Même si les patrons des géants du numérique ont prêté allégeance à Trump, on parle de plus en plus d’interdire l’accès aux réseaux sociaux. Temps Présent a suivi des femmes dans leur combat pour alerter des dangers sur la santé mentale des ados. ■