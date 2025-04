Temps présent

RTS1, JEUDI, À 20 H 10

Sous la neige la coke, Verbier la station de l’extrême

Verbier, station huppée et mythique des Alpes valaisannes est réputée pour son immense et magnifique domaine skiable. Mais c’est pour une tout autre raison, moins enviable, qu’elle a fait les gros titres: la découverte d’un trafic de coke très bien organisé. 15 dealers saisonniers ont été arrêtés avec 1 million de francs de drogue. Les autorités craignent l’arrivée de réseaux violents comme on en trouve en France. La station valaisanne, est-elle devenue le nouvel eldorado des trafiquants? ■