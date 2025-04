Temps présent

RTS 1, JEUDI À 20 H 10

Israël-Palestine: trop tard pour la paix

En 18 mois de guerre, l’espoir de coexistence entre Israéliens et Palestiniens semble perdu. Le gouvernement de Benjamin Netanyahu exprime désormais ouvertement son plan de récupérer les territoires palestiniens, que ce soit Gaza détruite ou la Cisjordanie sous intense pression de l’armée et des colons. Ce reportage vous emmène sur le terrain à la rencontre d’Israéliens qui affichent d’autant plus cette ambition radicale depuis le massacre du 7 octobre et de Palestiniens qui tentent d’y résister. ■