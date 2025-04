Top Chef, une recette gagnante pimpée au Guide Michelin

Mes chats, ma télé et moi

M6 peaufine ses nouvelles versions de Top Chef depuis seize ans et, chaque année, le résultat est réussi, sans que le soufflé ne retombe. Chouchou, coups de cœur, polémique… La saison 16 bat son plein!

EN CUISINE. Il a fallu environ douze secondes pour trouver notre chouchou dans Top Chef: Quentin Mauro. Petit prodige de 24 ans, le Savoyard crève l’écran dès les premières images de la saison 16 commencée fin mars. La tignasse légèrement décoiffée, le sourire sympa et les yeux rieurs bien que déterminés, avec ce petit voile dans le regard, signe du parcours de vie d’un écorché vif. Après son portrait diffusé en tout début de programme – bien joué de M6, qui a d’entrée appâté le chaland et on est tombé dans le piège de plein gré – le coup de cœur est confirmé. Le…