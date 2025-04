Tribune libre

Sortir du «goudronner et planter des arbres»

A propos du projet de réaménagement et assainissement de la rue de la Léchère, à Bulle.

Le projet de transformation de la rue de la Léchère me déçoit par son manque d’originalité. Dans ce site, bien connu de toute la jeunesse de la Gruyère, on pourrait faire preuve d’un peu d’imagination et sortir du «goudronner et planter des arbres»!

Durant ma période au Conseil communal, nous avions évoqué l’idée de créer à cet endroit, où nombre d’écoles pointaient déjà à l’horizon, une grande zone que nous songions appeler «campus».

Nous rêvions d’une zone sans obstacles entre l’espace public et les surfaces bâties, une mobilité douce, des transports en commun, des espaces de rencontres et j’en passe.

Si rien ne s’est concrétisé, c’est par manque de…