Tribune libre

Les dons privés sont indispensables

L’association Solidarité femmes Fribourg apporte une clarification par rapport au soutien cantonal dont elle bénéficie.

Dans La Gruyère du 17 avril 2025, Monsieur le conseiller d’Etat Philippe Demierre mentionne que «le Conseil d’Etat a décidé d’un soutien renforcé à Solidarité femmes» et que «l’enveloppe passera de 1,39 million de francs en 2024 à 1,82 million cette année». Sortis du cadre et sans explication, ces chiffres peuvent surprendre et dissuader quelques généreuses donatrices et généreux donateurs.

Solidarité femmes est la seule association professionnelle du canton qui vient en aide aux femmes victimes de violence et à leurs enfants. Ses activités sont réparties en trois secteurs principaux: le centre d’aide aux victimes (LAVI), la maison…