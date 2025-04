Tribune libre

A la table céleste

A propos de la mort du pape.

Un pape nous manque et tout est dépeuplé… Ce célèbre mot de Lamartine caractérise la stupeur née de la mort du pape François, apparemment adulé par des millions de catholiques. Quant aux autres terriens, on ne le sait pas trop. Le pape du peuple, dit-on, serait irremplaçable, et la douleur ressentie est incommensurable… François, même successeur de Pierre, c’est un peu de nous, mortel forcément, avec ses faiblesses vraisemblablement, un peu naïf certainement, entouré de prêtres bon enfant mais aussi de théologiens de haut vol. Mais pourquoi diable prier pour lui alors qu’il trône déjà à la droite de Dieu après avoir salué son prédécesseur Pierre, gardien des clés du paradis? On peut même être certain que la case purgatoire a été sautée…