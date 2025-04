Une belle année 2024 pour le château

MÉZIÈRES. Les membres de l’Association des amis du château de Mézières ont pu se réjouir du bilan très satisfaisant de l’année 2024. Lors de l’assemblée annuelle, qui s’est déroulée mercredi, l’administratrice Laurence Ansermet a informé qu’un peu plus de 3700 personnes avaient visité le site. Un chiffre qui a confirmé le succès des différentes expositions mises sur pied dans le cadre du Musée du papier peint. Une statistique informe que plus de la moitié des curieux proviennent du canton de Fribourg. L’année dernière ont également été organisés sur le site glânois le Festival du vinyle, une brisolée villageoise, un concert lié aux 20 Heures de musiques de Romont et la Nuit du musée.

Cette année, trois expositions sont prévues. Jusqu’au 8 juin se déroule d’ailleurs le 2e Salon de…