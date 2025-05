BOWLING. Chris Corthésy (photo) est devenu champion de Suisse samedi passé à Genève. Vainqueur dans la catégorie C, troisième échelon national, le bowler bullois de 30 ans est conscient de l’aspect honorifique de son sacre. Mais il n’en est pas moins satisfait. «Gagner était mon objectif, savoure-t-il. Les championnats de Suisse me faisaient défaut et j’y avais souvent péché en qualifications jusque-là. Ce titre, c’est beaucoup de motivation pour la suite.»

Une fois n’est pas coutume, le joueur des Black Cats de Fribourg a eu du mal en ouverture de compétition. «Je patinais un peu, jusqu’à ce que je décide de changer de boules et de ligne de jeu. J’ai eu beaucoup plus de facilité sur mes six derniers matches, ce qui m’a permis de remonter au classement.»

Le niveau continental

Avec sa…