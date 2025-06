«Enormément de fierté et de joie»

Le FC La Tour/Le Pâquier a soulevé mercredi la Coupe fribourgeoise. Un soulagement pour les Gruériens et leur capitaine Valon Ramabaja.

GLENN RAY

FOOTBALL. Vingt-cinq ans après son dernier sacre (La Gruyère du 22 mai), La Tour/Le Pâquier a remporté la Coupe fribourgeoise mercredi à Villaz-Saint-Pierre. Outsiders de cette finale, les Gruériens ont déjoué les pronostics en battant 4-1 le favori Cugy/Montet/Aumont/ Murist. «Il y a eu énormément de fierté et de joie au moment de soulever le trophée, savoure le capitaine Valon Ramabaja. Jouer et gagner devant plus d’un millier de spectateurs, c’était un plaisir!»

Cet épilogue victorieux est notamment dû à un plan de match parfaitement respecté par les hommes de Daniel Piller. «Même sans victoire, nous avons réussi deux bons matches face à…