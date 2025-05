«Le podium à 19 ans, c’est incroyable!»

SUPERMOTO. Mathieu Romanens n’oubliera pas de sitôt sa virée en Léventine. Sur l’aérodrome d’Ambri (TI), le pilote botterensois s’est offert la 3e place finale dans la catégorie reine du championnat de Suisse. «Monter sur le podium en Prestige à 19 ans, c’est incroyable! savoure-t-il. Je suis maintenant troisième au classement général (provisoire). Tout va très vite.»

«La bonne vitesse», le Gruérien et sa Yamaha l’ont trouvée dès les essais au Tessin. «J’étais déjà dans le paquet des tout bons (sic) aux essais chronométrés. En première comme en deuxième manche course du dimanche, je n’ai jamais réussi à passer le 2e qui bouchonnait assez fort. Je finis malgré tout deux fois 3e avec le meilleur temps de course. Mes efforts ont payé, donc c’est top. Maintenant, je dois continuer à…