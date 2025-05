«L'or du Spectre» de Matz et Philippe Xavier: cache-cache dans le désert

BANDE DESSINÉE

Matz et Philippe Xavier

L’OR DU SPECTRE

Le Lombard

Matz et Philippe Xavier – le duo derrière Le serpent et le coyote – reviennent dans un même univers désolé pour une histoire aux airs de Fargo dans le désert… On est en 1970. Après cinq ans de prison, Chuck sort de taule et retrouve sa partenaire Kat, qui l’a attendu pendant tout ce temps. Le couple n’a qu’une envie: remettre la main sur le butin du vol qui a envoyé Chuck au clou. Méfiant, et pour assurer son avenir, ce dernier n’a dévoilé à personne l’endroit où il a enterré le magot, au cœur d’une ville fantôme du Nouveau-Mexique. Le plan semble bon, à deux problèmes près: un vieux prospecteur fou hante les lieux et, surtout, quelqu’un d’autre a trouvé la cachette… La recherche commence et les choses vont aller de…