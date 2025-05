«Possessions» d'Alexis Bacci: Turin, ses momies, ses démons

BANDE DESSINÉE

Alexis Bacci

POSSESSIONS

Glénat

«Ne jamais aller à Turin, à aucun prix.» Cette phrase qu’Alexis Bacci attribue à Franz Kafka révèle deux choses: la ville italienne possède un arrière-fond sombre et mystérieux, qui a même réussi à effrayer l’écrivain tchèque, pourtant connu pour ses récits tortueux et labyrinthiques. Alors, que se cache-t-il au-delà des voitures, des musées et des clubs de foot qui ont fait la renommée de la première capitale de l’Italie? Quels secrets se trouvent derrière la place Castello?

Lassé de sa vie parisienne morose et vide de sens, Antonio Ventimila – un double de l’auteur? – décide de prendre le volant pour fuir cette existence. Il conduit sans but jusqu’au moment où il perd volontairement le contrôle de son véhicule. Le réveil se fera dans un…