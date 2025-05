«SABLE, fABLE» de Bon Iver: en cherchant la lumière

Bon Iver

SABLE, fABLE

Jagjaguwar

Il est apparu vers la fin des années 2000, avec un For Emma, Forever Ago mélancolique à souhait. Une rupture et une dépression avaient poussé Justin Vernon à créer Bon Iver, projet de folk minimaliste porté par sa voix aigrelette. La consécration arrive quelques années plus tard avec deux Grammy Awards pour l’album Bon Iver, en 2012. Six ans après i,i, cette figure de proue de la scène indie/folk américaine revient avec ce SABLE, fABLE qui ne renie pas le passé acoustique tout en s’aventurant vers d’autres expérimentations.

Ce qui n’a pas changé, c’est cette impression d’évidence, de simplicité qui flatte les oreilles dès ce Things behind things behind things qui ouvre la première partie de l’album. Une intro, trois titres intimistes et dépouillés, c’est le…