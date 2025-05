«Superman, Space Age» de Mark Russel et Michael Allred: le passé de l’homme de demain

BANDE DESSINÉE

Mark Russel et Michael Allred

SUPERMAN, SPACE AGE

Urban comics

S’il n’est pas rare de voir les super-héros vivre des aventures dans des environnements particuliers, comme autant d’exercices de style pour des auteurs s’amusant avec la notion de multivers popularisé par le cinéma, revisiter un mythe intégralement pour l’intégrer dans une chronologie réaliste est plus compliqué. Avec Space Age, Mark Russel (scénario) et Mike Allred (dessin) n’ont pas choisi la facilité, puisqu’ils s’attaquent ni plus ni moins qu’au personnage qui a lancé le genre et dont les origines ont déjà été maintes fois redéfinies. Une de plus pourrait devenir une de trop, tant les écueils de la tradition peuvent se révéler infranchissables. Ce n’est pas le cas ici.

Le duo revisite ainsi le plus ancien et…