FRANCE3, MARDI, À 21 H 05

La forêt des assassins

Une scierie tourne à plein régime. Les grumes de plus de 1000 kilos sont soulevées par des palans, basculées sur la chaîne de sciage, équarries et finalement débitées en planches. Face aux écrans de contrôle, un homme veille au bon déroulement de l’opération. Il semble soudain remarquer une anomalie et demande à Elodie d’aller jeter un œil à l’équarrissage. La jeune ouvrière dégringole l’escalier de ferraille au-dessus du défilé de planches qui s’enfilent en flot continu dans l’engrenage de la trieuse. Soudain, une marche de l’échelle cède sous ses pieds. Une sirène hurle dans la cour de la scierie. Les ouvriers courent partout. Un mot circule: Il y a eu un accident! Un sac mortuaire se referme sur le visage ensanglanté d’Elodie. Dans les…