ATHLÉTISME

Plusieurs titres cantonaux pour l’Athletica Veveyse

L’Athletica Veveyse n’est pas rentré les mains vides des championnats fribourgeois de relais qui s’est déroulé samedi à Fribourg. Chez les hommes, le club veveysan a été titré sur le relais olympique, le 4x100 m U18 et le 3x1000 m U16. Une dernière distance sur laquelle se sont aussi imposées les filles U16, tout comme sur le 5x80 m. Le SA Bulle l’a emporté en U14 sur le 3x1000 m masculin et sur le 5x libre féminin. GR

Les championnats fribourgeois ce samedi à Bulle

Le stade de Bouleyres accueille ce samedi les championnats fribourgeois individuels. Meeting qualificatif pour la Coupe des clubs Athletissima, la compétition débutera dès 10 h. Sprint sur 100, 400 et 800 m, lancer de disque et de poids, saut en hauteur et en longueur,…