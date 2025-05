Au tour des enfants d’être honorés

La soirée de remise des prix des lauréats de la Coupe fribourgeoise de ski alpin et de fond des enfants avait lieu samedi. Organisée à Siviriez par le club local, elle a vu la présence du fondeur gruérien de Coupe du monde Antonin Savary. Derrière, de gauche à droite: Paul Scaiola (fond, M16, SC Riaz), Salomé Deschenaux (fond, M16, Glisse-club Romont), Ella Schubert (alpin, M16, Schwarzsee), Jan Boschung (alpin, M16, Schwarzsee), Robin Gremaud (fond, M14, SC Riaz). Au milieu, de gauche à droite: Julia Castella (fond, M12, SC Im Fang), Jeanne Gachet (fond, M14, SC Im Fang), Benjamin et Antoine Peiry (alpin, M14 et M11, SC La Berra), Natéo Werner (alpin, M12, Villars-sur-Glâne), Kalina Huber (alpin, M14, Schwarzsee). Devant, de gauche à droite: Leticia Desplands (fond, M10, Goupils), Sacha…